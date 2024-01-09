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İsrail ordusuna darbe! Gazze'de 5 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusuna darbe! Gazze'de 5 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Amit Moshe Shahar, Denis Krokhmalov, Ron Efraimi, Roy Avraham Maimon ve Akiva Yasinsky adlı askerlerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre son 24 saatte, Gazze'deki çatışmalarda 9 İsrail askeri öldürülmüş oldu.

Çatışmalarda 1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı 519'a yükseldi.

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