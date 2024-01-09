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Karaman’da şiddetli rüzgar hayvan çadırlarını yıktı

Karaman’da şiddetli rüzgar hayvan çadırlarını yıktı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı.

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Karaman ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına en çok Kazımkarabekir ilçesinde etkili oldu. İlçede demir profilden yapılan seyyar hayvan çadırları şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yerinden sökülerek yıkıldı. Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Salih Kaya, rüzgar ve fırtınanın yıkarak zarar verdiği hayvan çadırlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden yaşanan hasarlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Kaya, hayvan çadırları yıkılan üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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