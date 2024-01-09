Şu polisin yaptığına bak! Sahte hesap açıp iş kadını ile sevgili oldu! Ayrılmak isteyince üniformasıyla...

İSTANBUL’da görev yapan trafik polisi Abdullah A., Instagram’da ‘Gökhan Durmaz’ sahte ismiyle hesap açıp, iş kadını Y. C. ile yazıştı. Görüşmelerde bekâr olduğunu söyleyen Yalçın'ın, evli olduğunu öğrenen Y.C., ayrılmak istedi. Trafik polisi Abdullah Y., gece yarısı üniformalı halde Y.C.’nin kapısına dayandı. Karakola giden Y. C., bu kişinin isminin Abdullah Y. olduğunu öğrendi. Abdullah Y.'e dava açıldı.

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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya göre, güvenlik kameraları satan bir şirketin sahibi Y.C. (36), Instagram’da kendisini ‘Gökhan Durmaz’ olarak tanıtan bir polis memuru ile yazıştı. İkili bir süre yazıştıktan ve telefonla konuştuktan sonra geçen 30 Mart’ta yüz yüze görüştü.

Evli olduğunu kabul etti!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, iş kadını Y. C. bu görüşmeden bir gün sonra polis memurunu aradı ancak ‘müsait değilim’ yanıtı aldı. Şüphelenen Y. C., bu kişinin evli olabileceğini düşündü ve kendisi ile bir daha görüşmek istemedi. Polis memuru Abdullah Y., başlangıçta, bekâr olduğunu yinelese de 2 Nisan günü evli olduğunu kabul etti.

Üniformayla genç kadının kapısına dayandı

Bu gelişme üzerine Y. C. bu kişiye, kendisi ile görüşmek istemediğini yineledi. Ancak anılan günün akşamı saat 23.30 sıralarında bu kişi, bir kez daha Y. C.’nin yaşadığı binanın önüne geldi. Komşularının durumdan haberdar olmasından endişe eden Y. C., kapıyı açtığında, iddiasına göre, polis memuru evine zorla girdi.

O geceyi iş kadının evinde geçirdi

O gece Y. C.’nin evinde kalan polis memuru 10 Nisan günü ise, Y. C.’yi iş yeri telefonundan aradı. Polisin, eve gelme tehditlerinden çekinen Y. C., soluğu karakolda aldı. Şişli’deki evinde tek başına yaşadığını ifade eden genç kadın “Aramızda ne yaşanırsa yaşandı. Bir erkeğin bir kadına bu zorbalığını yapmasını istemiyorum” dedi.

Gerçek ismi karakolda ortaya çıktı

Y. C.’nin verdiği bilgiler üzerine bu kişinin gerçek kimliğine yönelik araştırma yapıldı. Bu kişinin kullandığı aracın plakası üzerinde yapılan sorgulamada ise gerçek kimliğinin Abdullah Y. (32) olduğu belirlendi.

Polis: Evli olduğumu biliyordu

Soruşturma kapsamında Abdullah Y.’ın da ifadesi alındı. 9 yıllık polis memuru olduğunu söyleyen Abdullah Y., kendisinden şikâyetçi olan Y. C.’nin, başından beri evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu bildiğini öne sürdü. Sahte bir isimle profil oluşturma fikrinin Y.C.’ye ait olduğunu öne süren Abdullah Y., “Gerçek profilimi eşim inceliyordu. Bu nedenle kendisinin bilgisi dâhilinde bu hesabı açtım” dedi.

Kariyerimi zedelemek istiyor

Y. C.’nin kendine yönelik şikâyetin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Polis memuru Abdullah Y., “Tüm amacı aile birliğimi bozmak. Polis memuru olduğumu bildiği için kariyerimi zedelemeye çalışıyor” dedi.

'Yanarsam seni de yakarım'

Yürütülen soruşturma sonrası Abdullah Y., hakkında 2 ayrı suçtan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Abdullah Y.'nin, Y. C.’ye yönelik “Yanarsam seni de yakarım” ifadesi de yer aldı. Basit usulde yapılan yargılama sonrası Yalçın’ın beraatına karar verildi. Anılan karara Y. C.’nin avukatı Hadi Dündar’ın itiraz etti. İtiraz üzerine dava yeniden görülecek. İlk duruşma ise 30 Mayıs’ta görülecek.