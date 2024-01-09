Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart çıkışı: 'Size bu millet haddinizi bildirecek'

Ekrem İmamoğlu, Ataköy Baruthane yapılarının açılış töreninde yaptığı konuşmada 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik mesajlar verdi. İmamoğlu, "Biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellik terkedilmiş, yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi görüyorum" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, "Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz. Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart'ta bildirecek" dedi.

İmamoğlu, Ataköy Baruthane yapılarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadlarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. İmamoğlu, "Bu bizim hem insanlığımızın gereği, hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği. Biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellik terkedilmiş, yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi görüyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, iktidarı eleştirerek, "Lafla dediğim durum şöyle; böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz ve bunu izlemişseniz bu samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf, hani 'laf ola beri gele' misali söylenmiş laflar. Biz bu istismara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları, istismarlarıyla yüzleştireceğiz" dedi.

İmamoğlu, yerel seçimlere yönelik mesajında ise, "Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz. Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart'ta bildirecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu açıklamaları, yerel seçimlere yönelik mesaj olarak yorumlandı. İmamoğlu'nun, iktidarı eleştirerek, kendisine ve ekibine yönelik eleştirilere yanıt verdiği ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden kazanacağına dair güvenini ifade ettiği belirtildi.