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Çanakkale'de yüksek kesimler beyaza büründü

Çanakkale'de yüksek kesimler beyaza büründü

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde bastıran kar yağışı etkili olmaya başladıİ

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Yağan karın etkisini arttırması ile Yenice ilçesi yüksekleri beyaza büründü. Kar yağışı etkisini sürdürürken, ortaya güzel görüntüler. Beyaz örtü Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.
Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede gerekli önlemlerini aldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

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