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Kontrolden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza Alaca'nın Koçhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Alaca istikametine seyir halinde olan Mehmet A. (27) yönetimindeki 66 ABP 261 plakalı otomobil, Koçhisar köyü mevkiinde virajı alamayarak önce orta refüje girdi daha sonra takla atarak yolun karşı şeridine geçti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole kadar sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet A. ile Mert Efe A. (15) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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