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ABD: Irak'tan askerlerimizi geri çekme planımız yok

ABD: Irak'tan askerlerimizi geri çekme planımız yok

Irak'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sonlandırılacağı" açıklamasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Irak'taki askerlerini geri çekme gibi bir planlarının olmadığını bildirildi.

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumuzu yineliyoruz." demişti.

Irak'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sonlandırılacağı" açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'taki askerlerini geri çekme gibi bir planlarının olmadığını bildirdi.

Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Şu anda (çekilme konusunda) herhangi bir plandan haberdar değilim." diyen Ryder, DEAŞ ile mücadele kapsamında oluşturulan Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü (CJTF-OIR) misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" isimli kişinin 4 Ocak'ta Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.

Irak hükümeti de bunun üzerine saldırıdan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonu sorumlu tutmuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırısını kınayarak "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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