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Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini kesim makinesine kaptıran genç işçinin 2 parmağı koptu.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 28. sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede Yahya Ç. (20) işyerinde ahşapları yatar testere ile kesmeye başladı. Genç işçi, kesim sırasında sağ elini makineye kaptırdı. 2 parmağı kopan genç işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk tedavinin ardından genç işçi, ambulansla Bursa'da bir özel hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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