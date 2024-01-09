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AK Parti'nin Ankara adayı için 'çok sürpriz olacak' iddiası! Turgut Altınok deniyor ama...

AK Parti'nin Ankara adayı için 'çok sürpriz olacak' iddiası! Turgut Altınok deniyor ama...

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi kesinleşmiş gibi gözükürken, Akit yazarı Latif Şimşek'ten sürpriz bir iddia geldi. Şimşek, AK Parti'nin Ankara adayı için ""Benim bildiğim çok sürpriz başka bir isim daha var" dedi. Ankara L Başkanı Hakan Han Özcan da denklemde...

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AK Parti’de İstanbul’un adayı olarak Murat Kurum'un açıklanmasının ardından gözler 15 Ocak'ta açıklanacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrildi. Ankara için de adayın neredeyse kesinleştiği konuşulsa da bugün ortaya atılan bir iddia kulisleri hareketlendirdi.

Herkes Turgut Altınok gözüyle bakıyor ama!

AK Parti’nin Ankara’da da adaylık için ön plana çıkan isim belli olsa da, son anda bir sürpriz yaşanması da ihtimaller dahilinde olduğu iddia edildi. Kulislerde, Ankara için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı öne çıkıyor. 

Özcan da ciddi ciddi konuşuluyor

Ancak Akit yazarı Latif Şimşek, "Şu an Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı ön planda. İkinci bir isim yok gibi. Kendisi dillendirmiyor ama İl Başkanı Hakan Han Özcan da ciddi ciddi konuşuluyor" deyip şöyle devam etti: 

Benim bildiğim çok sürpriz başka bir isim

"Benim bildiğim çok sürpriz başka bir isim daha var. Şimdilik bana kalsın. Ankara ilçelerinde ise epey değişiklik olacak gibi. Şimdilik mevcut başkanların üçte birinin değişeceği beklentisi var."

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