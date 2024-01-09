İsrail ordusu Gazze'de kayıp vermeye devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 İsrail askeri öldürüldü.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Taburu'nda görevli askerler David Schwartz, Gavriel Bloom ve Yakir Hexter ile Kfir Tugayı'nda görevli asker Sergeant Roi Tal'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 İsrail askeri öldürüldü.