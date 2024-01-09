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Kozan'da yaşlılara ve çocuklara ücretsiz kuaförlük hizmeti

Kozan'da yaşlılara ve çocuklara ücretsiz kuaförlük hizmeti

Yaşlılar ve çocuklar, ADEM projesi çerçevesinde evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti alıyor.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve Kozan Kaymakamlığı ile işbirliğiyle yürütülen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi çerçevesinde, Kozan Halk Eğitimi Merkezi'nin Kuaförlük kursu öğrencileri ve eğitmeni yaşlılar ile çocuklara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor.
Kozan'ın farklı mahallelerinde yaşayan yaşlılara ve çocuklara evlerinde ulaşan ADEM yetkilileri, saç kesimi, boyama, fön çekme gibi kuaförlük hizmetleri verdi. Hizmetten yararlanan yaşlı ve çocuklar, yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

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