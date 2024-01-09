Ersan Şen işte İyi Parti'nin İstanbul adayı dedi duyurdu! 'Kazanma şansları sıfır'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği belirtilirken İYİ Parti'nin İstanbul adayı için 'Sadettin Saran' ismi gündeme geldi. Prof. Dr. Ersan Şen ise 'kazanma şansları sıfır' diyerek, yarışı önde bitirmesi en muhtemel ismi açıkladı.

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İstanbul'da yerel seçim yarışı AK Parti'nin adayını açıklamasıyla adeta start verdi. AK Parti, İBB Başkan Adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı. Kurum, adaylığının ilan edilmesinin ardından çalışmalara hızlı başladı ve İstanbul sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul'daki seçimimin CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken, özellikle muhalefetteki bölünmüşlük dikkat çekiyor. Gözler İstanbul için DEM Parti ve İYİ Parti'nin adaylarına çevrilmiş durumda.

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

Özellikle 'İYİ Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken, Sadettin Saran ismi gündeme geldi.

Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialı ifadeler kullandı. Şen'in açıklamaları şöyle:

"Kazanma şansı sıfır"

"İstanbul'da İmamoğlu ve Kurum dışında girecek adayların şansı sıfır. Bunu da bu kadar iddialı söylüyorum. Diğer isimlerin seçime girmesi iki sebeple olur. Bir, idealistsindir. İki, birilerine kaybettirmek istiyorsundur. İstanbul'da da durum budur.

Sadettin Saran gibi bir isim aday olursa İYİ Parti'de kazanamayacağını bilse de oy verebilecek kişiler var tabiki.

En yüksek kazanma ihtimali olan aday...

Ben İmamoğlu'nun şansının her türlü yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an için en yüksek kazanma ihtimali olan aday benim için.

Ama bu saatten sonra İYİ Parti'nin geri dönüşü yok. Parti ciddiyetini kaybeder.

İYİ Parti seçimden sonra bence AK Parti'ye yakınlaşarak devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle Anayasa değişikliği konusunda.