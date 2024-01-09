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Ekrem İmamoğlu: Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum

Ekrem İmamoğlu: Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin olduğu bir gerçek. Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum "dedi. İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında devam eden dava sürecine ilişkin de konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterdiği İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı tarafından Murat Kurum'un aday gösterilmesini değerlendirdi.

"Bugün de o kadar şanslıyım"

NTV'den Ayşegül Dahi'nin haberine göre İmamoğlu, "Ben kendi şansımı Kurum'dan önce ya da Sayın Kurum'dan sonra diye kategorize etmem öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha zor bir aritmetiğin olduğu bir gerçek"

İmamoğlu, "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda." yorumunu yaptı.

Reuters'a röportaj veren İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum. Hatta benim tarzım, seçime doğru giderken hem topluma daha hızlı diyalog daha pratik ve çok yönlü geçmiş 5 yılın hem hesabını vererek hem de insanlarla hizmetleri buluşturma diyaloğu üzerinden daha güçlü bir oyla seçime doğru ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Kafama taktığım bir husus değil"

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında devam eden dava sürecine ilişkin de konuşan İmamoğlu, yargılamanın seçime etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya, "Olmayan suç üzerinden sonuç çıkartma talihsizliğini, Hükümet istemez diye düşünüyorum. Ama kafama taktığım bir husus değil." cevabını verdi.

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