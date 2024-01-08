Celtic taraftarından manidar soru! "Ukrayna olmuyor Filistin niye?"

İskoç ekibi Celtic'e gönül vermiş bir taraftar, Ukrayna bayrağının sorun teşkil etmediği ortamda stadyumda Filistin bayrağının problem olarak görülmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

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İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılara karşı tarihi bir duruş gösteren Celtic taraftarları, Filistin bayrağını Avrupa'da dalgalandırıyor.

Kulübün verdiği cezalar nedeniyle bir süre tribüne girme cezası da alan yeşil-beyazlı taraftarlar, Filistin'e olan desteklerini devam ettireceklerini söyledi.

Maç günleri Filistin atkıları, bayrakları ve rozetlerini takan Celticliler, yaşanan zulmün son bulması gerektiğini vurguladı.

AA muhabirine konuşan Celtic taraftarı Martin Flymn, "Kalbimize oldukça yakın bir konu. Benzer hayat tecrübelerimiz var. Celtic, kıtlıktan kurtulan insanlar tarafından kuruldu. Soykırım olarak da tanımlanabilir. İnsanlar açtı. Osmanlı’dan yiyecek gönderildi. Buna bağlı olarak İrlanda’daki bazı futbol takımlarımızda hilal yer almakta." ifadelerini kullandı.

"Gelip burada futbol izleyebilmelerini istiyoruz"

Filistin’de yaşayan çocukların bir geleceği olduğunu ve kendilerinin de bunun için çabaladıklarını vurgulayan Flymn, "Hayatları boyunca mutlu ve güvende olmalarını, Celtic Park'a gelip futbol izleyebilmelerini istiyoruz. Burada maç izlesinler. Neden olmasın? Neden benim çocuğumla aynı imkanlara sahip olmasınlar ki?" diye konuştu.

"Filistin bayrağı neden problem oluyor?"

Cezalı taraftarlarının tribüne döner dönmez Filistin bayraklarını sallamayı sürdürdüğünü anlatan Celtic taraftarı Joe McKenna ise "Filistin bayraklarını salladılar. Bence en büyük sorun da bunun problem olması. Neden Filistin bayrağı problem oluyor? Neden Ukrayna bayrağı problem olmuyor?" şeklinde konuştu.