Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine getirilen Elisabeth Borne, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi sürdürecek.Abone ol
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevi bıraktı. Borne, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi sürdürecek. Borne'un istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.
Macron'dan teşekkür mesajı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, Borne'e teşekkürlerini iletti:
Sayın Başbakanım, sevgili Elisabeth Borne,
Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her gün örnek teşkil etmektedir. Devlet kadınlarının cesareti, kararlılığı ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim.
Castex'in yerine gelmişti
Borne, Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine 2022'de gelmişti.