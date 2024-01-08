Marsilya, Beşiktaş'tan transferini duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu.
Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise; "Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.