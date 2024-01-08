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Marsilya, Beşiktaş'tan transferini duyurdu

Marsilya, Beşiktaş'tan transferini duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana'nın yeni adresi belli oldu.

Kamerunlu futbolcu, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Onana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise; "Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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