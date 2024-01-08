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Bakan Hakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor

Bakan Hakan Fidan Kırgızistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'le görüşmek üzere yarın Kırgızistan'a gidiyor. Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ve Gazze başta olmak üzere uluslararası konular ele alınacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in daveti üzerine yarın Kırgızistan'a gidiyor. Günübirlik gerçekleştirilecek ziyarette, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ele alınacak. Görüşmede, Gazze başta olmak üzere uluslararası konularda görüş alışverinde bulunulması bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada

"Sayın Bakanımız, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceenbek Kulubayev'in davetine icabetle, 9 Ocak 2024 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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