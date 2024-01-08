Malatya'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Malatya'da deprem meydana geldi. Saat 16.19'da meydana gelen depremin merkez üssü Pütürge oldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya,, depreme ilişkin "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." dedi.

Abone ol

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:19'de meydana gelen depremin derinliği yerin 9.6 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi: Olumsuz bir durum yok

CNN Türk'e konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Malatya'da bu tür depremler oluyor. Vatandaşlarımıza ağır hasarlı binalardan uzak durmalarını bir kez daha duyurmak istiyoruz." dedi.