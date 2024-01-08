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Otomobiliyle drift yaptığına bin pişman oldu, ceza yağdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobiliyle drift yaptığına bin pişman oldu, ceza yağdı

TUZLA'da otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 35 bin 119 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Akfırat Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, söz konusu aracı kullandığı belirlenen sürücü E.C.Y, polis ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 35 bin 119 lira para cezası uygulanan ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan E.C.Y'nin kullandığı araç trafikten men edildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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