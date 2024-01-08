İstanbul'da ulaşıma zam! İşte zamlı, taksi, İETT, tramvay, metro ve metrobüs bilet fiyatları...

İSTANBUL'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. UKOME toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı oy çokluğuyla çıktı. Buna göre;

Toplu taşıma bilet fiyatları...

- Toplu taşımada 15 TL olan tam biniş ücreti 18.07 TL'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye yükseldi.

- Mavi Kart aylık fiyatı tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da 212 TL'den 250 TL'ye yükseldi.

- İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

Metrobüs bileti 26.25 lira oldu

- Metrobüs tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.

Aktarma ücretleri de arttı

- 1 aktarma ücreti tam bilet 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal kart 7,60 lira oldu. 2 aktarma ücreti tam 9,62 lira, öğrenci 3,57 lira, sosyal kart ise 5,81 lira oldu.

- Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Minibüslerde zamlı tarife kaç TL oldu?

- Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

- Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

Taksiciler zammı beğenmedi UKOME'yi taşladı... İstanbul’da bir grup taksici, hem taksi zamlarını beğenmediği hem de 8+1 taksiye dönüştürülen araçlarını müşteri bulamadıkları için 4+1’e çevrilmesi teklifi reddedildiği için UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu.

Taksi indi-bindi ücreti 90 TL oldu

- Taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı.

- Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu.

- Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu.

- VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu.

- 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

Eyüp Aksu: Karara karşı oy kullandık İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında zam kararına ret oyu kullandıklarını açıkladı ve plaka sahiplerine SMS gönderdi. Aksu'nun plaka sahiplerine attığı SMS şöyle: Değerli meslektaşlarımız ; 08.01.2024 Pazartesi (bugün) yapılan UKOME toplantısında verilen oran az olduğundan dolayı itiraz ederek ret oyu kullanmamıza rağmen oy çokluğu ile taksimetre ücretlerine ortalama %28 oranında zam yapıldı. Açılış=24,55 TL, km ücreti= 17,61 TL, bekleme ücreti=195,63 TL, indi-bindi=90,00 TL oldu. Uygulamanın başlayacağı günü sizlere SMS ile bildireceğiz. Kazasız, belasız, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Başkan Eyüp Aksu...

Zamlı okul servis ücretleri tarifesi...

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde bin 300 TL olan aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL’ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL’ye yükseltildi.

0-1 km okul servisi 1665 lira,

1-3 km 1783 lira,

3-5 km 1926 lira,

5-7 km 2008 lira,

7-9 km 2117 lira,

9-11 km 2451 lira,

11-13 km 2821 lira,

13-15 km 2965 lira,

15-17 km 3199 lira,

17-19 km 3384 lira,

19-21 km 3600 lira,

21-23 km 3750 lira,

23-25 km 3896 lira oldu.