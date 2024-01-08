Soykırımcı İsrail’in katlettikleri arasında 110 gazeteci de var. Filistin Dayanışma Platformu, Gazeteciler ve Diploması Komisyonu, İletişim Platformu, Medya İşçi Sendikası ile yurttan ve dünyanın dört bir yanından gazeteciler, 10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü’nde meydanlara iniyor.

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Filistin Dayanışma Platformu, Gazeteciler ve Diploması Komisyonu, İletişim Platformu, ve Medya İşçi Sendikası ile yurttan ve dünyanın dört bir yanından gazeteciler, 10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Etkinlik programı hakkında açıklama yapan Filistin Dayanışma Platformu Diploması ve Basın Komisyonu Üyesi İsmail Mansur Özdemir, İsrail’in gazetecileri hedef gözeterek katlettiğini hatırlattı.

“İsrail 7 Ekim sonrasında artırdığı saldırı ve vahşette korkunç düzeylere ulaştı. Savaşın başından itibaren Hamas medya ve enformasyon unsurları başta olmak üzere uluslararası medyanın olağanüstü gayretleri de bu vahşeti dünyaya duyurmak için muazzam bir çaba içinde” diyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“ İsrail’in yalan üzerine oturmuş propaganda makinesi, uluslararası gazetecilerin muazzam gayreti ile püskürtülmüş durumda. Tüm dünya, Gazze’de yaşanan süreci fedakar gazetecilerin gayretleri sayesinde, tüm şeffaflığı ile izliyor.

Basın emeğinin uluslararası mevzuat ve teamüllerle korunmasına yönelik mevzuat ve müktesebata, basın özgürlüğünün bir demokratik yaşam standardı olarak yükseltilmesine ve korunmasına yönelik yaklaşım ve kabullere rağmen bugün itibariyle, görevi esnasında katledilen, özellikle hedef seçilerek katledilen gazeteci sayısı 106’ya ulaştı. Bu sayı belki de Dünya Savaşlarından beri katledilen gazeteci sayısından bile fazla. Tek başına bu katliam bile İsrail’in varlığını ve meşruiyetini tartışma konusu yapan ve uluslararası mahkemelerde yargılanmasına sebep olacak büyük suçlardan. Soykırım gibi ağır bir suçtan bile korkmayan bir vahşi ideolojik topluluk gazeteci katletmekten de huzursuz olmayacaktır.”

ETKİNLİKLER PROGRAMI

Filistin Dayanışma Platformu’nun başta Ankara ve İstanbul’daki eylemler olmak üzere bir dizi faaliyetle İsrail’in soykırımını gündemde tuttuğunu, yüzbinlerin katıldığı eylemlerin dünya çapında ses getirdiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

“Gazetecilerimiz de, bu sürece büyük katkı sağlamaktadır. Eylemlerimizden bir bölümü Gazeteciler ve Diplomasi Komisyonu; İletişim Platformu, Medya İşçileri Sendikası ve gazetecilerin ortak çabası ile gerçekleşiyor. Bu çalışmalardan ilki 24 Aralık Günü yapılan Büyük Gazze Yürüyüşü’ndeki Gazeteci Korteji ve Basın Çalışması ile gerçekleşti. Uluslararası boyutlara ve Avrupa Başkentlerine taşınmak istenen bu çalışmaların ülkemizde yeterince güçlenmesi ve yüksek farkındalığa ulaşması çok önemli.”

TERCAN: “MESLEKTAŞMALARIMIZDAN BÜYÜK KATILIM BEKLİYORUZ”

Etkinliklerine bütün vatandaşların özellikle de gazetecilerin davetli olduğunu belirten Filistin Dayanışma Platformu Basın Komisyonu Üyesi Tayyar Tercan da, “İsrail vahşetine karşı sesimizi daha da yükseltmeyi hedeflediğimiz etkinliklere büyük katılım bekliyoruz. Kısmetse 10 Ocak’ta Ankara Güvenpark’ta meslek örgütlerinin yöneticileri ve gazeteciler bir araya gelerek basın açıklaması yapacak. Eylemde, katledilen gazetecilerin fotoğrafları sergilenecek. Hafta boyunca konferanslarımız, panellerimiz, fotoğraf sergilerimiz olacak.” dedi.

DALAZ: “UNUTTURMAYACAĞIZ!”

İsrail’in bir yandan soykırım yaparken diğer yandan da her zaman olduğu gibi algıları şekillendirmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olduğunu hatırlatan Filistin Dayanışma Platformu İcra Kurulu Üyesi Ali Dalaz da şunları söyledi:

“Platform olarak, üç aydır devam eden İsrail vahşetine 300’a aşkın STK ile, 70’i aşkın faaliyet ile isyan ediyoruz. Dünyanın vicdanını harekete geçiriyoruz. Gündemin değişmesine engel oluyoruz. Eylemlerimize toplumsal ilgi çok büyük, katılım düzeyi çok yüksek. Yüzbinler yürüyor, yüzbinler haykırıyor.

Gazeteciler de, hedef gözetilerek katledilen mazlumlar. Biz onları unutturmayacağız. Soykırımcı İsrail’in vicdanlardaki mahkumiyetini Allah’ın izniyle pekiştireceğiz.”

ARSEVEN: BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMI BEKLİYORUM

Platforma, destek veren Medya İletişim Merkezi’nin Koordinatörü Gazeteci Yazar Serdar Arseven de “Bütün meslektaşlarımı eylemlere davet ediyorum. Bu sadece orada şehit edilen, katledilen meslektaşlarımızın değil, onların ailelerinin değil, bütün insanlığın görevidir. Kısmetse etkinliklere birçok meslektaşımızla birlikte katılıyoruz.” dedi.

SOYKIRIM TABLOSU

Gazze Hükümet Medya Ofisi’nin 7 Ocak 2024 tarihli güncel İsrail-Siyonist Soykırım Raporu’nda yer alan vahşetteki son durumun rakamları:

Soykırım savaşının üzerinden (93) gün geçti.

(1.915) İşgal ordusunun gerçekleştirdiği katliam.

(29.835) şehit ve kayıp kişi.

(22.835) şehit hastanelere ulaştı.

(10.000) çocuk şehit.

(7.000) kadın şehit.

(326) Sağlıkçı şehit oldu.

(45) Sivil Savunma şehididir.

(110) gazeteciyi şehit ettiler.

(7.000) kayıp olup bunların %70'i çocuk ve kadındır.

(58.416) insan yaralandı.

(6.000) yaralı kişinin hayat kurtarmak için tedavi amacıyla seyahat etmesi gerekiyor.

Sadece (650) yaralı tedavi için seyahat edibeldi.

(10.000) kanser hastası ölüm riskiyle karşı karşıyadır.

(99) sağlık personelinin tutuklandığı bildiridi.

(10) Esir gazeteci.

Gazze Şeridi'nde (2) milyon yerinden edilmiş insandır.

(400.000) yerinden edilmenin bir sonucu olarak bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

(134) hükümet merkezi işgal saldırısı nedeniyle yıkıldı.

(94) İşgal saldırısı nedeniyle tamamen yıkılan okul ve üniversitedir.

(295) İşgal nedeniyle kısmen yıkılan okul ve üniversitedir.

(134) cami ise işgal nedeniyle tamamen yıkıldı.

(240) cami işgal nedeniyle kısmen yıkıldı.

(3) İşgal tarafından hedef alınan ve yıkılan kilisedir.

(69.000) konut işgal nedeniyle tamamen yok edildi.

(290.000) konut kısmen işgal nedeniyle tahrip edildi.

İşgal tarafından Gazze'ye (65.000) ton patlayıcı atıldı.

(30) Hastane İşgal saldırıları nedeniyle hizmet dışı bırakıldı.

İşgalcilerin hizmet dışı bıraktığı (53) sağlık ocağı vardır.

(150) sağlık kurumu kısmen işgalin hedefi oldu.

(121) İşgal ordusu tarafından bir ambulans imha edildi.

(200) arkeolojik ve miras alanı işgal nedeniyle yok edildi.