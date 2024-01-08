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Samsun'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki kız, halı yüzünden hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki kız, halı yüzünden hastanelik oldu

SAMSUN'da markete ekmek almaya giderken üzerine 6. kattaki balkondan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine ait pastanede çalışan Elanur Gümüş (17), ekmek almak için markete giderken üzerine 7 katlı apartmanın 6. katından halı düştü.

Olduğu yere yığılıp kalan ve yaralanan Elanur Gümüş, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kızın annesi Esma Gümüş, "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.

Görgü şahitleri ise halının kızın boynuna düştüğünü söylediler.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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