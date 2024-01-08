MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz

Türkiye, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü çalışmalarla terör örgütü gruplarına operasyonlar gerçekleştiriyor. MSB, saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığı bulunan terör örgütü mensuplarına yönelik Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB, gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Açıklama MSB'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.