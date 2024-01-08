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LPG istasyonundaki patlamada 5 kişi yaralandı

LPG istasyonundaki patlamada 5 kişi yaralandı

Güney Kore’nin Gangwon eyaletine bağlı Pyeongchang bölgesindeki bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi.

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Güney Kore’nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Gangwon Eyaleti İtfaiye Merkezi olay nedeniyle yaralanan beş kişiden ikisi ciddi yanıklara maruz kaldı, diğer 3 kişi ise hafif yaralandı.

The Korea Herald'da yer alan habere göre, patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binalar ve araçlar büyük hasar aldı. Gangwon Eyaleti İtfaiye Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak’ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan 2 kişinin durumun stabil olduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

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