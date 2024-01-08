LPG istasyonundaki patlamada 5 kişi yaralandı

Güney Kore’nin Gangwon eyaletine bağlı Pyeongchang bölgesindeki bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi.

Abone ol

Güney Kore’nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Gangwon Eyaleti İtfaiye Merkezi olay nedeniyle yaralanan beş kişiden ikisi ciddi yanıklara maruz kaldı, diğer 3 kişi ise hafif yaralandı.

The Korea Herald'da yer alan habere göre, patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binalar ve araçlar büyük hasar aldı. Gangwon Eyaleti İtfaiye Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak’ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan 2 kişinin durumun stabil olduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.