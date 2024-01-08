Tevfik Göksu İBB adayları arasındaydı Başakşehir adayı oluyor! İşte AK Parti kulislerindeki İstanbul ilçe adayları...

Murat Kurum ismi açıklanana kadar AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında ismi gündemden hiç düşmeyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun bu Başakşehir Belediye Başkanı adayı gösterileceği iddia edildi. AK Parti'nin İBB adaylarından Ergün turan ise Fatih'te devam edecek.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'un adının açıklanmasının ardından İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. İBB adaylığı için ismi geçenlerden Tevfik Göksu ve Ergün Turan'ın ilçe belediye başkanı adayı olarak gösterilecekleri yerler kesinleşti.

Tevfik Göksu Başakşehir'e kaydırılıyor

Halk TV'nin haberine göre, adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yerel seçimlerde bu kez Başakşehir'den aday gösteriliyor. Adaylar arasında adı geçen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yine aynı yerden aday.

Murat Kurum'un adaylığının duyurulduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum ve Tevfik Göksu ile ayaküstü sohbet etmişti.

Sadece 2 ilçede aday başvurusu olmadı

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 37 ilçede toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

Hangi ilçede kaç başvuru oldu?

AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu. Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.