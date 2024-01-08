Reuters'ın Murat Kurum analizi: En önde gelen isimlerinden biriydi

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkanı adayı olarak Murat Kurum'u tercih etmesi ile ilgili İngiliz Reuters haber ajansı bir haber yayınladı. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlere değinen Reuters, Kurum için "yıkıcı depremlere hükümetin verdiği tepkinin en önde gelen isimlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

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Eski bakanlardan Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul belediye başkanı adayı olarak ilan edilirken uluslararası medya kuruluşu Reuters da dikkat çekici bir haberle gelişmeyi duyurdu.

Reuters muhabirleri, "Kurum, 2019'da belediye başkanı seçilerek İstanbul'da AKP ve İslamcı seleflerinin 25 yıllık iktidarına son veren ana muhalefet partisi CHP'den Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve AKP ile milliyetçi müttefiklerinin parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etmesi, 31 Mart'ta ülke genelinde yapılacak belediye seçimlerinde muhalefetin karşılaşacağı zorlukları gözler önüne seriyor" yorumunu yaptı.

47 yaşındaki Kurum'un geçen yıla kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptığını ve geçen yılki seçimlerden sonra bu pozisyonu bıraktığını hatırlatan Reuters bir detayı öne çıkardı.

Kurum'un deprem bölgesindeki beğenilen çalışması

Haberde, "Kurum, geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'nin güneyini sarsan ve 50.000'den fazla insanın ölümüne neden olan yıkıcı depremlere hükümetin verdiği tepkinin en önde gelen isimlerinden biriydi" hatırlatmasını yaptı.