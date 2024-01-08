Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a gönderme: Hayal satmıyoruz; yapa yapa yürüyoruz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un eleştirilerine CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, ''Hayal satmıyoruz; yapa yapa yürüyoruz.'' ifadesini kullandı.

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CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.

5 yıl boyunca İstanbul'da yapılanları "16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" notuyla paylaşan İmamoğlu, Kurum'a cevap olarak "Hayal satmıyoruz; yapa yapa yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarını "İstanbul Yenileniyor" seferberliğinde İstanbulluların yanında olmaya davet eden İmamoğlu "İnsan hayatının siyaseti olmaz, olamaz." dedi.

Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın kamu bankalarıyla uyum içinde çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.