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Borsadan kaçıyor sürüyor! Eylül ayında rekor kırmıştı

Borsadan kaçıyor sürüyor! Eylül ayında rekor kırmıştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada portföyü 1 milyon TL üzerinde olan büyük yatırımcı sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 20 bin 904 azaldı.

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Son dönemde yatırımcı sayısı azalan Borsadan büyük yatırımcı grubunun da çıkış yaptığı görülüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada yönetilen portföyün yüzde 80'ini elinde tutan portföyü 1 milyon TL üzerindeki büyük yatırımcıların sayısı Aralık 2023 itibariyle 186 bin 632'ye indi. Kasım ayında bu yatırımcıların sayısı 207 bin 536 kişiydi. Böylelikle Aralık ayında yaklaşık 21 bin büyük yatırımcının borsadan çıktığı görüldü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre portföyü 1 milyon TL üzerindeki büyük yatırımcıların sayısı 2023 yılının Eylül ayında 217 bin 728 ile rekor seviyeye çıkmıştı. Büyük yatırımcıların borsaya yönelik ilgisi 2022 yılının son bölümünde başlamıştı. 2022'nin Kasım ayında büyük yatırımcı sayısı ilk kez 100 bin barajını aşmıştı. 2020 yılının başında borsada sadece 13 bin 964 büyük yatırımcı bulunuyordu. Bu verileri değerlendirirken enflasyonist ortamı da dikkate almak gerekiyor. Enflasyonun hızla seyrettiği ortamda 1 milyon TL'lik eşik de birçok yatırımcı için daha rahat aşılabilecek bir eşik haline gelmişti.

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