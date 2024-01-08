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HABER /  POLİTİKA

Gözler İstanbul ve Ankara adaylarında! İYİ Parti'de kritik toplantı

Gözler İstanbul ve Ankara adaylarında! İYİ Parti'de kritik toplantı

İyi Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, aday belirleme sürecine ilişkin detaylar ele alınacak. Üyeler, bu hafta açıklanması planlanan büyükşehir adayları konusunda görüşlerini ifade edecek.

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İYİ Parti'de, yerel seçime ittifaksız girilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Genel İdare Kurulu üyeleri,  Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında bir araya gelecek. TRTHaber'de yer alan habere göre toplantıda ana gündem maddesi yerel seçim olacak.

Kurul üyeleri, aday tespit sürecine ilişkin çalışmaları ve liste teslimine ilişkin görevlendirmeleri ele alacak.

İYİ Parti'de bir taraftan aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. Genel İdare Kurulu üyeleri, başvurulardaki son durumu değerlendirecek.

5 büyükşehir adayını açıkladı

İYİ Parti bugüne kadar 5 büyükşehir, 12 il ve 100'ün üzerinde ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.

Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinde Manisa ve Adana büyükşehir adaylarını kamuoyuna tanıtması bekleniyor.

Gözler İstanbul ve Ankara adayında

GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Genel İdare Kurulu üyeleri 5 Ocak'ta tüm parti üst yönetimiyle birlikte saha çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Meral Akşener'e, sahadaki son duruma ilişkin ilk gözlem ve değerlendirmelerini aktarılacak. Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

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