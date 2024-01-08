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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

821. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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