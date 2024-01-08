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Abdülkadir Selvi Ali Koç kavgası büyüyor 'Bu uyarı senin için'

Abdülkadir Selvi Ali Koç kavgası büyüyor 'Bu uyarı senin için'

Abulkadir Selvi, Süper Kupa krizinin sorumluları arasında gösterdiği Ali Koç'un kendisine yönelik FETÖ eleştirisine yanıt verdi. Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete provokasyon uyarısına değinerek "Ali Koç bu uyarı senin için" dedi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor.

Yazar Abdülkadir Selvi'nin krizi Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının çıkarttığı yönündeki yazısı gündem oldu. Selvi'nin hükümete karşı operasyon çekildiği görüşü suçlamaların odağındaki isimleri kızdırdı.

“Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın" demişti

Selvi’nin Fenerbahçe’yi hedef alan yazısı ile ilgili Habertürk'e konuşan Koç “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” dedi. Koç, ayrıca Selvi'ye tazminat davası açacaklarını söyledi.

Koç'un eleştirilerine Selvi'den yanıt bugün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti aday tanıtım toplantısında Süper Kupa kriziyle ilgili muhalafete yaptığı provokasyon uyarısını hatırlatan Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Koç bu uyarı senin için"

"Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişörtleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan, “Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz” diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı 

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