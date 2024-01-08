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Van’da 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi!

Van’da 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi!

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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