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Fenerbahçe dünyaca ünlü İtalyan stoper Bonucci ile anlaştı

Fenerbahçe dünyaca ünlü İtalyan stoper Bonucci ile anlaştı

Fenerbahçe'de stoper problemi çözülmek üzere. Savic'in yüksek maliyeti nedeniyle rotayı çeviren Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü stoper Bonucci ile prensip anlaşmasına vardı. Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi gündemine alan sarı-lacivertliler kısa süre içinde transferi tamamladı.

Savic'in yüksek maaş istemesinden sonra bu transferden çekilen sarı-lacivertliler yeni bir isim üzerinde durmaya başlamıştı.

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen İsmail Kartal, savunma bölgesine yıldız bir oyuncu istemişti.

Union Berlin'den ayrılmak istiyor

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncunun, az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Alman ekibi bu talebe olumlu karşılık verdi ve Bonucci'nin takımdan ayrılmasına onay verdi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etti.

Sezon performansı

Leonardo Bonucci sezon başında transfer olduğu Union Berlin'de 10 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Bundesliga temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.

Kariyeri

Viterbese altyapısında yetişen Leonardo Bonucci daha sonra Inter, Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Milan ve Juventus formaları giydi. 36 yaşındaki savunmacı için kariyeri boyunca 107 milyon 40 bin euro bonservis bedeli ödendi.

İtalya Milli Takımı'nda 121 maçta şans bulan Leonardo Bonucci, 8 kez rakip fileleri havalandırdı. 36 yaşındaki stoper daha önce şu başarılara imza attı:

1 - Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu
9 - İtalya Serie A şampiyonluğu
4 - İtalya Kupası şampiyonluğu
5 - İtalya Süper Kupası şampiyonluğu

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