Küresel piyasalar, haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başlarken, yurt içinde gözler yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarına çevrildi.

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Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasında sıkı duruşun sürmesine rağmen hizmet sektörünün yavaşladığına işaret etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bu hafta perşembe günü ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in gelecek süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair sinyaller verebileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Fed'in faiz indirimlerine piyasa beklentilerinden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 12 baz puan artarak yüzde 4,10'a çıkmasının ardından haftayı yüzde 4,05 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

Dolar endeksi haftaya önceki kapanışının hemen üzerinde 102,5 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 2 bin 36 dolardan işlem görüyor.

Suudi Arabistan'ın tüm bölgeleri için resmi satış fiyatlarını düşürdüğüne yönelik haber akışı petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla haftaya 77,7 dolardan başladı.

Öte yandan, Alaska Havayollarına ait yeni bir jetin, gövde bölümünün uçuş sırasında patlamasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların yere indirilmesi dünya çapında hız kazanırken, bugün Boeing Co. şirket hisselerinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.

Cuma günü, New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,18, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise cuma günü negatif seyir hakim oldu.

Avrupa borsalarında, bölge genelinde açıklanan öncü verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması risk iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, ECB'nin ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü kaydederek, bölge genelinde geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini de dile getirdi.

Bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu anımsatan analistler, Kızıldeniz'den gelecek haber akışının da takip edildiğini vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Öte yandan, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsünün (IWP) üç ayda bir gerçekleştirdiği "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ocak ayı sonuçlarına göre bu yıl için üç ay önce yüzde 6 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi yüzde 5’e, gelecek yıl için ise yüzde 5,2'den yüzde 5'e geriledi. Enflasyon oranının 2027 yılında ise yüzde 3,6’ya gerileyeceği tahmin edildi.

Geçen haftanın son işlem gününde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Asya'da negatif seyir hakim olurken, bugün Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Çin'de oyun endüstrisine yönelik daha sıkı düzenlemelerin olacağı düşüncesinin güçlenmesi ve hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalarının yetersiz olduğu endişesi nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Açıklanan verilere göre, Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2023'ün 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydetti. Taşınan birim konteyner sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9, kargo yükü miktarı da yüzde 8,4 arttı.

Öte yandan, Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City'nin ilk ticari seferini tamamladığı bildirildi. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yolcu gemisi, 7 gün 6 gece süren seferin ardından dün Şanghay şehrindeki limana döndü.

İlk ticari seferinde 3 binden fazla yolcu taşıyan gemi, 1119 deniz mili (2 bin 72 kilometre) mesafe kat ederek Güney Kore'nin Jeju Adası ile Japonya'nın Nagasaki ve Fukuoka şehirlerindeki limanlara uğradı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 7.628,73 puandan tamamlarken, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 29,8423'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,8850 seviyesinden işlem görüyor.

Ayrıca, bu hafta, TCMB'nin 11 Ocak Perşembe günü JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği "Yatırımcı Günleri"nin ilk toplantısı takip edilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan yatırımcılar ile buluşacak.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası ve perakende satışların, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.