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27 ilde "Kalkan-7" operasyonu: 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-7" operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-7" operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarmamız, polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, Bunlardan 6’sı tutuklandı.

4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen jandarmamızı, polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın uzman personelini tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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