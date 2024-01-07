Eşini satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşiti satırla öldürüp, 5 yaşındaki torununu alıp kaçan zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.

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45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hapishaneden 8 ay önce çıkmıştı

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B'nin izini süren polis, Yenice Mahallesi'nde bir adres belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli adli işlemler için emniyete götürüldü. Öte yandan şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı öğrenildi.