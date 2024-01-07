BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Eşini satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı

Eşini satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşiti satırla öldürüp, 5 yaşındaki torununu alıp kaçan zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.

Abone ol

45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hapishaneden 8 ay önce çıkmıştı

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B'nin izini süren polis, Yenice Mahallesi'nde bir adres belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli adli işlemler için emniyete götürüldü. Öte yandan şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı öğrenildi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'da isyan! "Ligden çekiliriz..."
Kayserispor'da isyan! "Ligden çekiliriz..."
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Galatasaray ikinci yarıda açıldı, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Galatasaray ikinci yarıda açıldı, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Ankara'da korkunç kaza! 26 araç birbirine girdi!
Ankara'da korkunç kaza! 26 araç birbirine girdi!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü açıklandı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü açıklandı
Trabzonspor’da şok ayrılık! Yıldız isim Beşiktaş yolunda
Trabzonspor’da şok ayrılık! Yıldız isim Beşiktaş yolunda
İsrail gazetecileri taşıyan aracı hedef aldı!
İsrail gazetecileri taşıyan aracı hedef aldı!
Atakum’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Atakum’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Muğla, Ukrayna’dan 40 öğrenciyi ağırlıyor
Muğla, Ukrayna’dan 40 öğrenciyi ağırlıyor
2024 hac protokolü Cidde'de imzalandı
2024 hac protokolü Cidde'de imzalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama