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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi.

Farklı adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., A.K., Y.C., H.İ., F.S. ve M.Ş.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Şahısların kaldığı adreslerde yapılan aramada ise 8 kilo 250 gram skunk maddesi, 79 gram metamfetamin maddesi, 102 gram bonzai maddesi, 18 gram esrar maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, 90 gram metamfetamin katkı maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah, 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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