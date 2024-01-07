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Dev mamut iskeleti görenleri hayrete düşürüyor

Dev mamut iskeleti görenleri hayrete düşürüyor

Geçtiğimiz yıl ziyarete açılan Erzurum Müzesi’nin girişinde ziyaretçileri mamut iskeleti ve ona bağlı kalıntıların karşılıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel miraslarıyla öne çıkan Erzurum'da, geçtiğimiz yıl açılan müze ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yüzlerce eserin sergilendiği müzede dev mamut iskeleti ve kalıntıları dikkat çekiyor.

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Erzurum Müzesi Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesinin bölge ve çevre illerden gelen eserlerle çok geniş koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

Müzenin, bölgenin yakın ve eski tarihine ışık tutan konumda olduğunu belirten Genç, "Müzede Eski Taş Çağı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimi, hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileniyor.

Erzurum kadim bir memleket. Pasinler İlçesi Yayladağ köyünden gelen bir ihbar sonucunda yerinde yapılan bir incelemede büyük bir mamuta ait fosil parçaları bulundu. Gereken restorasyon yapıldıktan sonra mamut parçaları müzede sergileniyor.

Mamut parçası tam olarak ele geçirilmediği için ve dikkat çeken bir obje olduğu, için yeniden orijinal ölçülerde ve türüne sadık kalarak canlandırıldı. Müzede çok ilgi çekiyor. Özellikle çocukların dikkatini çekiyor” dedi.

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