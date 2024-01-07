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Kayserispor evinde Sivasspor'a farklı yenildi!

Kayserispor evinde Sivasspor'a farklı yenildi!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topta Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Cardoso'nun vuruşunda savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

24. dakikada Barrow’un sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı ortada ön direkte Arif’e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topu alan Charisis'in sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Bilal kornere çeldi.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Boa Morte’nin ortasında kale önünde topu alan Bahoken'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

İkinci yarı

53. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Karimi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına açılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Karimi’nin şutu az farkla yandan auta gitti.

77. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Karimi, ceza yayı üzerinde önünü boşaltarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
84. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Thiam, müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Manaj ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Aksu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Manaj, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+5. dakikada orta sahada topu kapan Manaj, savunmanın arkasına sarkan Kvet'e pasını aktardı. Kaleciyi çalımlayan Kvet, topu tekrar Manaj'a gönderdi. Manaj, topu boş kaleye gönderdi. 1-3

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah (Talha dk. 90), Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte (Ramazan dk. 80), Cardoso, Thiam, Bahoken
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Muhammed, Mehmet Eray, Ahmet, Hayrullah, Baran, Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Appindangoye, Uğur, Charisis, Hakan, Saiz (Emre dk. 65, Keita dk. 90), Barrow (Camara dk. 90), Manaj, Koita (Kvet dk. 65)
Yedekler: Muammer, Ziya, Sinan, Mehmet, Eren, Murat
Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Bahoken (dk. 42) (Kayserispor), Arif (dk. 24 k.k.), Manaj (dk. 90 pen. ve dk. 90+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Bahoken, Kartal, Attamah (Kayserispor), Appindangoye, Kvet, Manaj (Sivasspor)

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