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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında 9 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta bir günlük iznin ardından hazırlıklar başladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.

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