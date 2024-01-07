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Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu!

Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

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Ayvalık'ta gece saatlerinde güneydoğu ve güneybatı yönlerinden esen fırtına sabah saatlerinden itibaren saatte 80-90 kilometre hıza ulaştı.

Yağışla etkisini daha da arttıran fırtına, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluşturdu.

Cunda Adası sahilindeki işletmelerin tabelalarıyla, kapı önlerindeki masa ve sandalyeleri uçuran fırtına nedeniyle adada bazı ağaçlar da devrildi.

Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi sınırları içindeki Yunus Emre Parkı sahilinde bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü.

Fırtına nedeniyle Altınova'da bir evin çatısının uçtuğu öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve yağışın ardından Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde başlayan, kısa sürede kentimizi olumsuz etkileyen yağış ve şiddetli fırtınadan zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Belediye Başkan Ergin, "Olağanüstü hava koşulları nedeniyle tüm gece teyakkuzda olan mesai arkadaşlarımız, yaşanan sorunları aciliyetine göre gidermeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın bu afetten en az şekilde etkilenmesi için fen işleri, zabıta, temizlik, teknik ve tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Meteoroloji yetkilileri, Ayvalık'ta akşam saatlerinde de fırtına ve yağışın zaman zaman hızını arttırarak etkili olacağını belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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