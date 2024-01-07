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Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bir ailenin her şeyini küle çevirdi

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bir ailenin her şeyini küle çevirdi

Bolu’nun Demirciler Köyü'nde odunlukta başlayan yangında samanlık ve depo kül olurken, 2 katlı ev ise kısmen yandı.

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Yangın, Demirciler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can’a ait odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Odunluğun kenarında bulunan samanlık ve garaja da alevler sıçradı. Köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler 2 katlı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle eve sıçrayan alevler kısa süre içerisinde söndürüldü. Ekipler ve köydeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, uzun süreli çalışma neticesinde söndürüldü.

Meydana gelen yangında, samanlık, garaj ve odunluk küle oldu. Ayrıca garaj içerisinde bulunan 2 motosiklet ve otomobilde alev alev yanarak hurdaya döndü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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