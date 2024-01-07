Bitlis’te 15 köy yolu kardan dolayı kapalı

Bitlis’te geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı olan 60 yerleşim yerinden 45’ini açtıklarını, geri kalan 15’ini de açmak için ekiplerin çalıştığını söyledi.



Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise kar kalınlığının il merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor.