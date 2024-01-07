Eski vali ve milletvekili Hanifi Demirkol vefat etti

Eskişehir'in eski valisi ve 20’nci dönem milletvekili Hanifi Demirkol, 84 yaşında hayatını kaybetti.

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Eskişehir, Hatay, Ordu valiliği ve 20'nci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan Hanifi Demirkol'un vefat ettiği öğrenildi. Demirkol'un vefatı üzerine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor ile pek çok isim, kurum ve kuruluş taziye mesajı yayınladı.

2 çocuk babası Hanifi Demirkol'un cenazesinin bugün ikindi namazında İstanbul'da Bakırköy Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.