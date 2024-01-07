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Evlerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

Evlerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

Samsun'da polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapılan bir eve düzenlediği operasyonda 4 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çok yönlü olarak gerçekleştirilen çalışmalarda evlerinde uyuşturucu imal eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 4 kilo 598 gram esrar, 1 kilo 329 gram skunk, 852 sentetik hap, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 lira ve 50,5 gram altın, 9 bin 400 lira değerinde sahte para, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 41 saksı, 24 led ışıklandırma, 3 ısı nem ölçme cihazı, 2 havalandırma borusu, 1 vantilatör, 1 termometre ele geçirildi.

Havalandırma, ısı, ışık ve iklimlendirme düzenekleri ile evi imalathaneye çevirdikleri tespit edilen B.U. (42) , V.U. (38), O.U. (40) ve S.O. (20) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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