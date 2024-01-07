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Elektrikli bisikletleriyle kıvılcımlar çıkartıp riskli hareketler yaptılar

Elektrikli bisikletleriyle kıvılcımlar çıkartıp riskli hareketler yaptılar

Eskişehir'de elektrikli bisikletlerinin park ayaklığıyla kıvılcımlar çıkartarak tehlikeli hareketler yapan gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

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Eskişehir'de 2 genç, elektrikli bisikletleriyle yolun ortasında park ayaklıklarını zemine sürterek kıvılcımlar çıkarttı. Hem kendi canlarını hem de çevreyi riske atacak hareketler yapan gençler seyir halindeyken cep telefonunu birbirlerine vererek o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu görenler gençlere tepki gösterirken, şans eseri bir kaza yaşanmadığı öğrenildi.

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