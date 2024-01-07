BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Silahlı kavgada vurulan genç hayatını kaybetti

Silahlı kavgada vurulan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada vurulan 26 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Abone ol

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer Amiklioğlu (26) ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada ağır yaralanan Ömer Amiklioğlu ile hafif yaralanan diğer 2 şahsı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Amiklioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı
Olay sonrası kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı

ÖNCEKİ HABERLER
Jandarma şüphesinde haklı çıktı, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Jandarma şüphesinde haklı çıktı, uyuşturucu madde ile yakalandılar
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Yaz sezonu boyunca 127 personelle sivrisinekle mücadele
Yaz sezonu boyunca 127 personelle sivrisinekle mücadele
Bursa'da sürücüler yere dökülen malzeme için seferber oldu
Bursa'da sürücüler yere dökülen malzeme için seferber oldu
Ödemelerin geciktiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptılar
Ödemelerin geciktiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptılar
Elazığ’da uyuşturucuya büyük darbe: 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Elazığ’da uyuşturucuya büyük darbe: 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi
3 haftanın ardından Kabine emekli aylığı düzenlemesiyle toplanıyor
3 haftanın ardından Kabine emekli aylığı düzenlemesiyle toplanıyor
Alperen Şengün 'double-double' yaptı Milwaukee Bucks'ı yendiler
Alperen Şengün 'double-double' yaptı Milwaukee Bucks'ı yendiler
Elinde altın bulunduranlar dikkat! Kuyumcular artık bu altını satın almayacak
Elinde altın bulunduranlar dikkat! Kuyumcular artık bu altını satın almayacak
Kanser hastası yakınlarına 10 altın öğüt!
Kanser hastası yakınlarına 10 altın öğüt!
Milli buz patenciler, Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek!
Milli buz patenciler, Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek!
ATM'lere sahte dolar yatırıyorlardı! 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı!
ATM'lere sahte dolar yatırıyorlardı! 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı!