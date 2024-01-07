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Milli buz patenciler, Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek!

Milli buz patenciler, Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek!

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda bir, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ise 5 milli sporcu yarışacak.

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Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, 8-14 Ocak tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye'yi, Burak Demirboğa temsil edecek.

Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Toprak Efe Eroğlu ve Muhammed Bozdağ da Polonya'nın Gdansk şehrinin 12-14 Ocak tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'na katılacak.

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