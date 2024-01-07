BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dolandırıcılar dolandırıldığını anlayan vatandaşa "geçmiş olsun" mesajı attılar!

Dolandırıcılar dolandırıldığını anlayan vatandaşa "geçmiş olsun" mesajı attılar!

Bursa’da dolandırıcılar, tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kullanarak internet üzerinden hayali ürün satarak onlarca kişiyi dolandırdı. Mağdurların gerçeği fark etmesi üzerine dolandırıcılardan gelen “Geçmiş olsun” mesajı pes dedirtti.

Abone ol

Dolandırıcılar Bursa’nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren dolandırıcılar onlarca kişiye hayali ürün sattı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu gerçek firmaya bildirdi. İşletme sahibi Aykut Gülenç yaşanan olayın üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kendisine birçok mağdurdan mesaj geldiğini belirten Gülenç, “Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Dolandırdıkları vatandaşa 'geçmiş olsun' mesajı attılar

Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir mağdur “Dolandırıldım sanırım” mesajı attı. Mağdura cevap olarak “Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim” yazan dolandırıcılara “Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum” mesajı üzerine dolandırıcılar alay eder gibi “Geçmiş olsun. Kolay gelsin” yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Asker uğurlama geleneğini sürdürüyorlar
Asker uğurlama geleneğini sürdürüyorlar
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Taksim’de gün batımı hayran bıraktı
Taksim’de gün batımı hayran bıraktı
"Yanaktan öpme" sarkıntılık sayıldı! Yargıtay cezayı çok buldu!
"Yanaktan öpme" sarkıntılık sayıldı! Yargıtay cezayı çok buldu!
AK Parti İstanbul adayı belli oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor
AK Parti İstanbul adayı belli oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor
Ezine’de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, kapanan yol belediye ekiplerince açıldı
Ezine’de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, kapanan yol belediye ekiplerince açıldı
İsrail askerleri Gazze'de 25 milyon dolarlık eşya çaldı
İsrail askerleri Gazze'de 25 milyon dolarlık eşya çaldı
Görevli gibi yelek giydi, trafo hırsızlığı yaptı!
Görevli gibi yelek giydi, trafo hırsızlığı yaptı!
Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı!
Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen yakalandı!
Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı
Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı
Hatay'da prefabrik evde yangın çıktı: 2 kişi öldü!
Hatay'da prefabrik evde yangın çıktı: 2 kişi öldü!
Evde yaptığı yemekler geçim kaynağı oldu
Evde yaptığı yemekler geçim kaynağı oldu