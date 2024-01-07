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Görevli gibi yelek giydi, trafo hırsızlığı yaptı!

Görevli gibi yelek giydi, trafo hırsızlığı yaptı!

Gaziantep'te dağıtıcı elektrik firması yeleği giyerek görevli gibi davranan ve elektrik trafosundan hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma çerçevesinde JASAT timlerince Şahinbey ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında dağıtıcı elektrik firması yeleği giyerek görevli gibi davranan ve elektrik trafolarından hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, trafo içerisindeki kabloları kestiği esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan M.A.K. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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